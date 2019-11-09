РПЛ
Спорт-ЭкспрессКутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит
Советский спортвчера в 15:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили о резком похолодании
К концу недели достаточно резко похолодает в Поволжье.
Пенза-Обзор 07 ноября в 07:39
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
РИА Новости 00:29
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Хоккей
Кудашов: сборной России требуется глубина состава
Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru вчера в 10:53
Космос
Индия поставила новую планетарную цель: Венера
«Главная цель состоит в том, чтобы составить карту венерианской поверхности и недр», - сказал Нигяр Шаджи, ученый ISRO, группе экспертов Venus во время встречи, состоявшейся на этой неделе в Колорадо.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Авто
Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce
Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Единоборства
Зелимхан Бакаев: Меня распирает, когда Конор оскорбляет Хабиба
Полузащитник московского «Спартака» рассказал, за кого он болеет в главном противостоянии MMA для российских поклонников смешанных единоборств.
Bookmaker-ratings.ru 01:30
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
Как пишет «Коммерсантъ», со слов Рябкова, Вашингтон высказал свои претензии в диалоге с Москвой уже после развала договора.
РБК вчера в 15:25
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa вчера в 04:16
Политика
Комитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Говорит Москва вчера в 10:48
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко снизились
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50