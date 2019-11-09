РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Спартак — Крылья Советов
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Даст ли Тедеско новый шанс Тилу? Каким будет состав «Спартака» на «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс02:45

«Спартак» — «Крылья Советов»: самарский автобус Божовича приехал к Тедеско. LIVE!

Sport24.ru02:30

Самый непопсовый молодой игрок РПЛ. Он нагло идет в обводку и живет на базе

Sports.ruвчера в 02:00

Доменико Тедеско: «Тиль — проблема? Это большая тема, но для журналистов»

Sportbox.RUвчера в 06:32

Суровый Кутепов и приколы Мельгарехо над Ещенко. Фото с тренировки «Спартака»

Чемпионатвчера в 12:56

Тедеско: при выборе схемы отталкиваемся от возможностей футболистов

РИА Новостивчера в 06:19

Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит

Советский спортвчера в 15:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар

РИА Новости 01:02
Транспорт

Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым

Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Общество

В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой

В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком похолодании

К концу недели достаточно резко похолодает в Поволжье.
Пенза-Обзор 07 ноября в 07:39
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Политика

Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
РИА Новости 00:29
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Хоккей

Кудашов: сборной России требуется глубина состава

Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
Вести.Ru 02:29
Кино

Впервые сразу шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

BFM.ru 02:49
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность

Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru вчера в 10:53
Космос

Индия поставила новую планетарную цель: Венера

«Главная цель состоит в том, чтобы составить карту венерианской поверхности и недр», - сказал Нигяр Шаджи, ученый ISRO, группе экспертов Venus во время встречи, состоявшейся на этой неделе в Колорадо.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Авто

Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce

Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Единоборства

Зелимхан Бакаев: Меня распирает, когда Конор оскорбляет Хабиба

Полузащитник московского «Спартака» рассказал, за кого он болеет в главном противостоянии MMA для российских поклонников смешанных единоборств.
Bookmaker-ratings.ru 01:30
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика

В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

Как пишет «Коммерсантъ», со слов Рябкова, Вашингтон высказал свои претензии в диалоге с Москвой уже после развала договора.
РБК вчера в 15:25
Здоровье

Названы 6 «убийц» иммунной системы

Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa вчера в 04:16
Политика

Комитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США

Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Говорит Москва вчера в 10:48
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Футбол

Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Авто

Продажи новых автомобилей в России резко снизились

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное