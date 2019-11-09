РПЛ
Спорт-ЭкспрессКутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
54
Умяров
6
Дантас
10
Бакаев
19
Понсе
23
Ларссон
Calov
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Лысцов
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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