РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Спартак — Крылья Советов
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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