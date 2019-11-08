РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Полезно для Тедеско О травмированных — Ситуация в команде нормальная, все в команде готовы играть за исключением Кутепова, у которого есть небольшие проблемы. У него небольшая мышечная травма. Крал и Умяров пропустили встречу с «Арсеналом» из-за того, что сильно устали.
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