Энергетика
RT на русскомКувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе
Кувейт и Саудовская Аравия начали пробную добычу нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи», расположенных в нейтральной зоне на границе между двумя странами. Об этом сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль.
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Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
Культура
У властей попросили госсубсидии на игры, реалити-шоу и онлайн-фестивали
Документ есть в распоряжении РБК. Первая из трех планируемых волн конкурса стартовала 20 января.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
Общество
Метро отсудило еще 300 тысяч у сотрудников ФБК
По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Липецке девочка утонула в ванной
В Липецке четырехлетняя девочка утонула в ванной. Ее мама ненадолго вышла, а когда вернулась, ребенок не подавал признаков жизни.
Наука
В Испании археологи нашли пещеру со следами массового убийства
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Несколько граждан Латвии обратились к Путину с просьбой о помощи
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Грузинский кинорежиссер и сценарист Георгий Шенгелая умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на грузинские СМИ.
Общество
Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»
В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее вечернее платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Политика
В Украине отстранили от работы всех прокуроров по делу MH17
В Украине в ходе реформы были освобождения от исполнения обязанностей все шесть прокуроров, которые работали по делу о гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
Более миллиона билетов на ЕВРО поступят прямо на смартфоны болельщиков
Планируется, что в общей сложности на телефоны поступят более миллиона билетов на все матчи ЕВРО-2020.
Общество
Мишустин поручил подготовить программы развития проблемных регионов
«Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий (с проблемами в экономике)», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену
Армия и оружие
НАТО не поддержит Турцию в случае военной операции в Идлибе
Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
Здоровье
Онкобольные больше рискуют заразиться коронавирусом
Научный журнал The Lancet Oncology.опубликовал исследование, в котором отмечается, что лица с онкологическими заболевание подвержены большему риску заразиться новым коронавирусом.