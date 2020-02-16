Энергетика

RT на русскомRT на русскомКувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе

Кувейт и Саудовская Аравия начали пробную добычу нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи», расположенных в нейтральной зоне на границе между двумя странами. Об этом сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль.
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