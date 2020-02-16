Энергетика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыКувейт и Саудовская Аравия начинают добычу нефти на границе двух стран

Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи" в нейтральной зоне на границе двух стран.
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