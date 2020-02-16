Энергетика
Центр энергетической экспертизыКувейт и Саудовская Аравия начинают добычу нефти на границе двух стран
Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи" в нейтральной зоне на границе двух стран.
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Происшествия
В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам скорый приход весны
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что в нынешнем году в Россию весна придет раньше положенного срока, это связано с аномально теплой зимой.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Политика
The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии
Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Политика
WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
Биатлон
Польховский объяснил, почему Логинов после промаха отказался от погони
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Происшествия
Во Владивостоке произошла массовая автоавария
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Хоккей
«Аризона» выиграла у «Вашингтона», Овечкин снова не забросил
У «Вашингтона» шайбу на 38-й минуте забросил Карг Хагелин. Александр Овечкин вновь не смог поразить ворота соперника.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
КамАЗ и Sollers договорились создать альянс
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Президент России Владимир Путин рассказал, что его идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Игры
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность
Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.
Происшествия
В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа
В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Армия и оружие
Болгарский премьер назвал НАТО самым успешным военно-политическим союзом в истории
По словам главы болгарского кабинета министров, «НАТО является самым успешным военно-политическим союзом в истории».
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.