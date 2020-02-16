Энергетика
ТАССКувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.
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Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
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Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
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Не помогает и тщательное полоскание рта водой, потому что алкотестер «чует» алкоголь, который попадает в выдыхаемый воздух через альвеолы лёгких, по сути, напрямую из крови.
Армия и оружие
Турцию уличили в передаче вооружения боевикам в Идлибе
Турция снабжает вооружением и техникой боевиков в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, заявил ТАСС со ссылкой на свой военно-дипломатический источник.
Биатлон
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РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
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Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
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Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
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Космос
NASA показало фото самых высоких облаков
Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Общество
Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных
Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Фигурное катание
Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне
Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Происшествия
Во Владивостоке десятки машин столкнулись из-за снегопада
Авария с участием 10 автомобилей во время снежного циклона произошла во Владивостоке.
Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Как сообщает Sunday Times, такие подозрения возникли у ирландских служб безопасности.
Общество
Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Общество
В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники
Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
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