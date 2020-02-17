Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

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