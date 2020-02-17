Энергетика

ТАССТАССКувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Россия и Саудовская Аравия активно делят рынок нефти

Вести.Ru14 февраля в 16:08

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

ТАССвчера в 13:39

Кувейт и Саудовская Аравия начали совместную добычу нефти на границе

RT на русскомвчера в 17:34

Кувейт и Саудовская Аравия начали добычу нефти в нейтральной зоне

REGNUMвчера в 19:11

ОПЕК+ – не соглашение, а новые санкции против России

Царьградвчера в 14:54

Саудовская Аравия и Кувейт возобновят совместную добычу нефти

Красная веснавчера в 14:31

Саудовская Аравия и Кувейт возобновят добычу нефти в нейтральной зоне

Экономика сегоднявчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:20, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Зенит» обыграл «Кайрат», Малком забил первый гол за питерцев

Metaratings 11:00
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru вчера в 00:55
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Политика

Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии

Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
Известия 09:26
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК 05:48
Происшествия

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Футбол

В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
RT на русском 10:30
Кино

Опубликован трейлер сериала «Мне это не нравится» от авторов «Конец ***го мира»

Netflix выложил полноценный трейлер сериала «Мне это не нравится» (I Am Not Okay With This), который основан на комиксе Чарльза Форсмана.
Игромания.ру 10:18
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Donday.ru 01:40
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Российская газета 08:03
Армия и оружие

Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды

Профиль 15 февраля в 04:50
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Общество

«Газпром» объявил о кадровых перестановках в компании

В руководстве «Газпрома» произошли кадровые перестановки.
RT на русском 10:49
Политика

СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
РБК 09:34
Спорт

Наталья Непряева снялась со «Ски Тура»

ГЛАС.RU 05:52
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт. Выступление было остановлено сегодня в городе Окленд, Новая Зеландия.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Наука

75 млн лет назад предки современных птиц стали теплокровными

Исследования проводились над останками, найденными в южных широтах, что не позволяет судить о теплокровности динозавров со 100%-ой уверенностью, поскольку в тёплых широтах постоянная температура могла поддерживаться и без эндотермности.
ToDay News Ufa вчера в 06:56
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 11:13
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Армия и оружие

Минобороны показало кадры стрельб новых систем «Град»

Министерство обороны опубликовало видео с учений экипажей модернизированных реактивных систем залпового огня "Град" в Кемеровской области.
РИА Новости 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кувейт
Государство в Передней Азии
Государство в юго-западной Азии. Граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией - на юге. С востока омывается Персидским заливом. Столица - город Эль-Кувейт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное