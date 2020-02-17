Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кино Том Харди показал образ Карнажа из второго «Венома» Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.

Наука В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка Микробы, которых ученые нашли на полу, поручнях и в вагонах московского метро, оказались очень похожи на микроорганизмы из нью-йоркской подземки, сообщает Computational and Structural Biotechnology Journal.

Авто Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Происшествия На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Футбол «Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ "Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.

Армия и оружие Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Футбол Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи» Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.

Политика Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Технологии Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7 В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.

Религия Грузинская церковь отказалась участвовать во всеправославной встрече Грузинская церковь, объясняя причину отказа, сослалась на то, что Константинопольский патриарх Варфоломей и представители ещё ряда церквей отказались посетить это мероприятие.

Гаджеты Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000 Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.