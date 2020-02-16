Энергетика
ТАССКувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.
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Происшествия
Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей
Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Биатлон
Биатлонист Устюгов и Россия лишены золота Олимпиады в Сочи
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Шоу-бизнес
«Злобная тетка»: Валерию раскритиковали за слова о «совковом мышлении»
Подписчики певицы Валерии в инстаграме возмутились из-за ее слов о "совковом мышлении".
Армия и оружие
Россия завершила испытания новой перспективной торпеды
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1696
Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 58,1 тыс. человек, из них умерли 1696, выздоровели 6639 жителей.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Общество
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Общество
Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером
Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
Армия и оружие
В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО
Североатлантический альянс НАТО наращивает свое присутствие у границ России, в то время как реальные угрозы блоку исходят с южной периферии.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме
В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
Общество
У 44 американцев с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус
У 44 граждан США, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Йокогама, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».
Теннис
Кики Бертенс одержала победу в финале St. Petersburg Ladies Trophy
Восьмая ракетка мира Кики Бертенс в финале проходящего в Санкт-Петербурге WTA победила спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину, которая стояла на 25-й строчке этого рейтинга.
Политика
Переводчики МИДа рассказали о работе с Владимиром Путиным
В эфире телеканала «Россия 1» советник департамента лингвистического обеспечения МИДа Алексей Садыков рассказал, как однажды из-за усталости «назвал не ту страну».
Происшествия
В Кузбассе на карьере золотодобычи погиб 28-летний парень
В субботу, 15 февраля, в Кемеровской области на карьере золотодобычи на 28-летнего парня обрушился склон вместе со снегом.
Политика
Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание
Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
Футбол
Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.
Общество
Месячная норма осадков выпала во Владивостоке
Месячная норма осадков выпала в воскресенье, 16 февраля, во Владивостоке, сообщает Примгидромет.
Футбол
Прядкин: «Реформа Кубка России в целом назрела»
Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела – коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности.
Хоккей
«Нью-Джерси» подтвердил обмен Коулмана в «Тампу»
«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» совершили обмен, сообщает официальный сайт «дьяволов».