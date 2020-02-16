Энергетика
ТАССКувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.
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HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Происшествия
Омбудсмен прокомментировала стрельбу в многодетной семье в Подмосковье
Дети, родители которых погибли в результате стрельбы в подмосковном поселке Селятино, находятся у бабушки.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на прихожан в храме
Мужчина с ножом 16 февраля напал на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Наука
Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам
Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.
Авто
Nissan отчитался о квартальном убытке
Чистый убыток Nissan Motor по итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2019 года) составил 26,1 млрд иен.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Гаджеты
Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip
Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Здоровье
Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае
Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
Футбол
Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Армия и оружие
Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде
Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Шоу-бизнес
«Слюни не могу подобрать». Пригожин оценил новый образ Валерии
Иосиф Пригожин поделился в социальных сетях новой фотографией, на которой он запечатлён с супругой — певицей Валерией.
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».