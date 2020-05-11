Энергетика
Российская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
Московский Комсомолец08:35
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В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки
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Экспресс газета 17:00
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Газета.Ru вчера в 16:52
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Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
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Каннский кинофестиваль в 2020 году отменен
MOS.news 01:02
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Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
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Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских Идлибе и Латакии
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Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза
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