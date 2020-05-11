Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ решили дополнительно урезать нефтедобычу

Газета.Ru15:39

Эхо ценовой войны: зачем Саудовская Аравия снижает добычу нефти сверх плана

News.ru10:27

Кувейт в июне снизит нефтедобычу на 80 тыс. б/с дополнительно к квоте ОПЕК+

Интерфаксвчера в 10:21

Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи

Коммерсантъвчера в 17:41

Кувейт сократит суточную добычу нефти в июне дополнительно на 80 тыс. баррелей

ТАССвчера в 12:29

Кто победит в нефтяной войне?

REGNUM03:46

Reuters: Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти в июне

Ведомостивчера в 08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 17:32, Ашберн

Комментарии

Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
15
Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
169
Футбол

Рангник выдвинул ряд условий руководству «Милана»

Немецкий тренер Ральф Рангник выдвинул ряд условий руководству "Милана".
Sport.ru 12:29
Здоровье

Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров

Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
22
Финансы

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru 09:36
68
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
2,4K
Общество

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
26
Фигурное катание

Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
1
Политика

Трамп поругался с журналисткой и прервал свой брифинг

Президент США Дональд Трамп на брифинге поругался с журналисткой из-за неудобного вопроса о росте количества смертей от последствий коронавируса в стране.
RT на русском 12:41
189
Шоу-бизнес

Билли Айлиш подала в суд на фаната за нарушение социальной дистанции

Певица Билли Айлиш через суд добилась запрета на приближение к её дому 24-летнего фаната Пренелла Руссо, сообщает портал TMZ.
Газета Кемерова 12:06
Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
1K
Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
101
Энергетика

Стоимость нефти Brent подобралась к $30 за баррель

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».
Росбалт 02:59
12
Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» провели онлайн-встречу

Голливудский актер Джош Гад, известный по главной роли в комедийном сериале "Вернуться к вам", организовал встречу команды участников фильмов "Назад в будущее" в формате онлайн-конференции.
NewInform 06:03
6
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
666
Происшествия

Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда 10:15
20
Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru 08:09
500
Футбол

Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду

Metaratings 13:59
Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
12
Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
1,6K
Фигурное катание

ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

МК-Спорт вчера в 11:50
Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня вчера в 08:40
7
Футбол

Гаврилов рассказал о сорвавшемся переходе Зинченко в «Спартак»

ProstoProSport 08:25
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
18
Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования.
Piter.tv 03:56
336
Общество

Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России

Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений.
Говорит Москва вчера в 10:56
696
Здоровье

В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
2
Кино

Триллер «Неистовый» станет первым летним релизом широкого проката в США, премьера заявлена на 1 июля

Кинотеатры делают огромную ставку на главные премьеры второй половины лета, первой из которых будет триллер «Довод».
Кинобизнес сегодня 15:39
Политика

Посол Украины пригрозил Турции туристическим бойкотом из-за песни «Катюша»

Известия 08:51
20
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное