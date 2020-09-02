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Газета.Ru
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.В источнике
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Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.ру08:22
ТАСС

Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

ТАСС10:59
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUM08:42
Телеканал 360°

СМИ: разбогатевший на нефтеторговле Кувейт оказался на грани кризиса

Телеканал 360°11:15
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru08:04
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новости07:48
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ru05:30

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
9

В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
28

В Крыму террористы вербуют население и создают схроны оружия

«Третье — непосредственная работа наших недругов в интернете, вовлечение в террористическую деятельность, в экстремистскую деятельность, расшатывание обстановки в республике: дается ложная информация о существующем положении в Крыму, о безопасности населения», — заключил Булычев.
ForPost10:21
9

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
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