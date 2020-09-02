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Газета.Ru
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.В источнике
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Телеканал 360°

СМИ: разбогатевший на нефтеторговле Кувейт оказался на грани кризиса

Телеканал 360°вчера в 11:15
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новостивчера в 07:48
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUMвчера в 08:42
Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.рувчера в 08:22
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 08:04
ТАСС

Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

ТАССвчера в 10:59
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ruвчера в 05:30

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru1 сентября в 03:24
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
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В работе соцсети Instagram в России произошел сбой

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Толк01:52
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Министр обороны Турции «предупредил» Грецию с F-16 над Эгейским морем

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Евразия Daily02:38