Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.