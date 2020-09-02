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Газета.Ru
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.В источнике
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Аргументы и Факты

Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели

Аргументы и Факты10:05
БИЗНЕС Online

Bloomberg: У мировой нефтяной державы кончаются деньги

БИЗНЕС Online08:07
Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.ру08:22
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUM08:42
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru08:04
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новости07:48
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ru05:30

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1,3K

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Для президента США создадут сверхзвуковой «Борт номер один»

Месяцем ранее ВВС США заключили с компанией Hermeus Corporation контракт, в рамках которого разработчики должны будут оценить возможность конвертации разрабатываемого фирмой сверхзвукового самолета M5 в «Борт номер один».
N+106:35
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