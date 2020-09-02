Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
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Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.В источнике
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