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Газета.Ru
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Bloomberg: падение цен на нефть грозит дефицитом бюджета для Кувейта

ТАСС10:59
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUM08:42
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ru05:30
БИЗНЕС Online

Bloomberg: У мировой нефтяной державы кончаются деньги

БИЗНЕС Online08:07
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru08:04
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новости07:48
Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.ру08:22

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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