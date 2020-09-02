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Газета.Ru
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Уточняется, что это произошло в связи со снижением цен на энергоресурсы во время пандемии коронавируса и снижением доходов от нефти. Как отмечается, национальный бюджет Кувейта слишком мал, в настоящий момент его недостаточно даже для выплат зарплат госслужащим.В источнике
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Аргументы и Факты

Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели

Аргументы и Факты10:05
Газета.Ru

Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru08:04
Взгляд.ру

Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

Взгляд.ру08:22
БИЗНЕС Online

Bloomberg: У мировой нефтяной державы кончаются деньги

БИЗНЕС Online08:07
REGNUM

Кувейт оказался на мели из-за коронавируса — Bloomberg

REGNUM08:42
РИА Новости

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

РИА Новости07:48
Lenta.ru

Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Lenta.ru05:30

США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфакс05:54
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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Факты09:23