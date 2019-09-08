Политика

КоммерсантъКоммерсантъКувшинников лидирует на выборах губернатора Вологодской области

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Избирательные участки закрыты

СеверИнформ13:00

Явка на выборах губернатора Вологодской области к 10 утра составила 5,63%

РИА Новости05:24

В Вологодской области открылись 968 избирательных участков

Российская газета02:53

На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников

NewsVO16:27

Вологодский губернатор сделал свой выбор

REGNUM08:41

Первые результаты подсчета голосов в Вологодской области

Выбор народа15:40

Предварительные итоги выборов губернатора Вологодской области

СеверИнфо16:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:13, Вашингтон
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

Газета.Ru 17:01
Политика

Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании

В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Единоборства

Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Матч ТВ 09:48
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Политика

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском 15:49
Шоу-бизнес

Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Политика

Отказ Грузии признавать выборы в Крыму осудили на полуострове

Политика грузинских властей, которые отказываются признавать выборы в Крыму и тем самым выставляют себя в роли лучшего американского сателлита, обречена на провал, уверен Александр Молохов.
Экономика сегодня 18:02
Политика

Единый день голосования начался в Хабаровском крае

REGNUM вчера в 18:46
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Авто

Назван рейтинг люкс-автомобилей в России в 2019 году

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи машин luxury-сегмента снизились на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
SpeedMe 13:16
Кино

Хоррор «Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

Газета.Ru 17:56
Общество

Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика

Глава Забайкалья захватил лидерство на губернаторских выборах с 88,25%

РБК 09:06
Авто

Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ

Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Футбол

Станислав Черчесов: Победе над шотландцами порадовались пять минут

Станислав Черчесов: Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре.
Российская газета 08:56
Политика

Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии

Коммерсантъ 16:46
Авто

В Норвегии планируют перейти на электрокары

В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Политика

Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Происшествия

Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Автоспорт

Квят сошел с гонки «Ф-1» Гран-при Италии из-за механических проблем

РИА Новости 10:17
Экономика

«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти

Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Кувшинников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Вологодской области с 28 декабря 2011 года. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное