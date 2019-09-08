Политика
КоммерсантъКувшинников лидирует на выборах губернатора Вологодской области
Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Газета.Ru 17:01
Политика
Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Политика
Отказ Грузии признавать выборы в Крыму осудили на полуострове
Политика грузинских властей, которые отказываются признавать выборы в Крыму и тем самым выставляют себя в роли лучшего американского сателлита, обречена на провал, уверен Александр Молохов.
Экономика сегодня 18:02
Политика
Единый день голосования начался в Хабаровском крае
REGNUM вчера в 18:46
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Авто
Назван рейтинг люкс-автомобилей в России в 2019 году
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2019 года продажи машин luxury-сегмента снизились на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
SpeedMe 13:16
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня 10:58
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Футбол
Станислав Черчесов: Победе над шотландцами порадовались пять минут
Станислав Черчесов: Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре.
Российская газета 08:56
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ 16:46
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Происшествия
Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29