Политика

КоммерсантъКоммерсантъКувшинников лидирует на выборах губернатора Вологодской области

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кувшинников набирает 62,22% на выборах главы Вологодской области

РИА Новости19:19

Избирательные участки закрыты

СеверИнформ13:00

В Вологодской области открылись 968 избирательных участков

Российская газета02:53

На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников

NewsVO16:27

Вологодский губернатор сделал свой выбор

REGNUM08:41

Без продолжения: Олег Кувшинников убедительно побеждает в первом туре губернаторских выборов

Vologda-poisk.ru18:11

Вологодская область выбирает губернатора: данные по явке на 16 часов

Выбор народа10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Армия и оружие

Военную аппаратуру украли по недосмотру

Северо-Кавказский окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу полковника Виталия Желудкова на решение Владикавказского гарнизонного военного суда, отказавшего ему в иске о признании незаконными действий командира 67-й зенитной ракетной бригады полковника Александра Гончарова, который своим приказом привлек офицера к дисциплинарной ответственности.
Коммерсантъ 18:41
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов

Вести.Ru 16:37
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия

Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
News.ru 01:45
Политика

Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая

Коммерсантъ 12:20
Автоспорт

Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Спорт-Экспресс 10:28
Гаджеты

Флагман Google Pixel 4 выйдет в продажу в ярко-оранжевом цвете

Ожидается, что Google продолжит лидировать в области мобильной фотографии с Pixel 4. Он получит совершенно новую установку с двумя камерами на задней панели, которая должна включать 12-мегапиксельный основной датчик и второй 16-мегапиксельный, в паре с телеобъективом, который будет поддерживать 8-кратный зум.
OAnews 07:01
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Путин и Макрон провели телефонные переговоры

ТАСС 13:18
Общество

Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Газета.Ru 13:54
Политика

Нидерланды попросили Россию передать свидетеля по делу о крушении MH17

Прокуратура Нидерландов попросила Россию передать Амстердаму военного ДНР Владимира Цемаха, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РБК вчера в 14:53
Футбол

Италия обыграла Финляндию в отборе на Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 16:50
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

RT на русском 18:51
Теннис

Россиянка Селехметьева победила на юниорском US Open в парном разряде

Sport24.ru 17:54
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Футбол

Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»

Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград».
Калининград 24 08:11
Энергетика

Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Теннис

Слуцкий поддержал Медведева, играющего с Надалем в финале US Open

Бомбардир.ру 18:29
Политика

В Челябинской области выбирают губернатора

REGNUM вчера в 23:00
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика

Медведев назвал создание цифровых участков интересным опытом

Премьер как лидер партии в воскресенье после закрытия участков для голосования посетил штаб "Единой России" в Москве.
РИА Новости 14:39
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии

Евро-футбол.ру 13:44
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Космос

Индия потеряла связь с посадочным модулем «Викрам»

07.09.19 Посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей при посадке на поверхность Южный полюс Луны.
Портал Поиск вчера в 08:58
Футбол

Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Экономика

Российские менеджеры не хотят учиться управлять

Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Политика

В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах

РИА Новости 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Кувшинников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Вологодской области с 28 декабря 2011 года. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное