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Кузбасс получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку здравоохранения

Согласно информации с сайта
 Правительства РФ, 4 декабря было подписано распоряжение об инвестициях в российские регионы для поддержки здравоохранения в стране.
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Российские регионы дополнительно получат 89 млрд рублей из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.
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«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», – отметил Михаил Мишустин.
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Дополнительное финансирование должно помочь субъектам России повысить запас прочности систем здравоохранения и позволить продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая при этом расходы на плановую медпомощь.
РЕН ТВ

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