Общество
Газета КемероваКузбасс вошёл в топ-3 регионов Сибири с самым низким уровнем безработицы
В Кемеровской области по итогам сентября уровень безработицы составил 5,1%. По данному показателю регион занял третье место в Сибирском федеральном округе. Ниже уровень безработицы только в Красноярском крае — 4,4% и Алтайском крае — 5,0%.
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Кузбасс вошёл в топ-3 регионов Сибири с самым низким уровнем безработицы
Газета Кемерова25 октября в 01:38
Дорогу молодым: какое будущее ждет новое поколение и как решить проблему безработицы
ТАСС25 октября в 09:46
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Игры, созданные в Dreams, хотят позволить переносить на другие платформы
Создатели хотят разработать инструменты, которые позволили бы полностью «вытаскивать» созданную игру и выпускать на других платформах.
Игромания.ру 11:19
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика
В Кремле губернаторские отставки перенесли с осени на весну
Ставшую традиционной серию отставок губернаторов по осени решили перенести на весну следующего года, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю. они отмечают, что решение было принято в связи с тем. что главы должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
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В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru 18:44
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Российская газета 25 октября в 23:21
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
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Новая миссия НАСА к Европе может обнаружить следы внеземной жизни
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В результате ДТП в Слюдянском районе погибла женщина
Слюдянский район, 27.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе столкнулись две иномарки – погибла женщина.
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Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»
Известия 25 октября в 08:29
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Skate Сanada
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла свой первый Гран-при для взрослых — Skate Сanada.
iReactor 03:51
Общество
Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
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Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов
Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
Infox.ru 25 октября в 13:13
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
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Кадыров отреагировал на убийство лидера ИГ цитатой из Гоголя
Московский Комсомолец 04:19
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Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
Газета.Ru вчера в 07:46
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Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
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Bluetooth-наушники Meizu HD60 за $70 работают сутки без подзарядки
Новинка появится в продаже 28 октября по цене 70 долларов, гарнитура сможет работать без подзарядки в течение суток и обеспечит владельцу комфортное ношение.
Дни24 24 октября в 19:01
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Политика
МВД Украины: добровольцы вывезли оружие из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
Московский Комсомолец 18:51
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новое поколение популярного во всем мире хэтчбека Golf.
Юга.ру 25 октября в 05:05
Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики возвращаются из ЮАР
Визит в Южно-Африканскую Республику завершили два стратегических ракетоносца Ту-160 по информации Южно-Африканских национальных сил обороны, 26 октября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 03:22
Наука
Онколог усомнился в открытии французами способа борьбы с раком
Врач-онколог подверг сомнению недавнее открытие французских ученых, которое выдвинуто как новый способ борьбы с раком и старением.
Невские Новости 12:46
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
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Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Anonsens 25 октября в 06:37
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16