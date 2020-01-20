Кузбасс замкнул лидирующую тройку. Со средним доходом в 83 тысячи рублей и при стоимости двухкомнатной квартиры в 2,2 миллиона рублей кузбасская семья погасит ипотеку за 3 года 7 месяцев, сообщается на сайте Domofond.ru.

Кузбасская семья выплатит ипотеку за 3,5 года

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