Экономика
СибдепоКузбасская семья выплатит ипотеку за 3,5 года
Кузбасс замкнул лидирующую тройку. Со средним доходом в 83 тысячи рублей и при стоимости двухкомнатной квартиры в 2,2 миллиона рублей кузбасская семья погасит ипотеку за 3 года 7 месяцев, сообщается на сайте Domofond.ru.
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Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина
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