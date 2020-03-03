В РЖД сделали скидку угольщикам, отгружающим полезные ископаемые. Как сообщили в компании, цены на перевозки топлива были снижены после достижения договоренностей с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Кузбасские предприятия получили скидку в 25% на перевозку угля

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Происшествия Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Общество Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.

Киберспорт Valve вернула в Dota 2 общий рейтинг матчмейкинга Valve выпустила обновление для Dota 2, которое заменило раздельный рейтинг игроков на основных ролях и ролях поддержки на общий MMR.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Энергетика Искатели. Что за новая вакансия открылась в Пентагоне "Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем, массивами данных коммерческой промышленности", – цитирует сообщение агентства RT.

Общество Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.