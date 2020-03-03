Экономика

VSE42.RUVSE42.RUКузбасские предприятия получили скидку в 25% на перевозку угля

В РЖД сделали скидку угольщикам, отгружающим полезные ископаемые. Как сообщили в компании, цены на перевозки топлива были снижены после достижения договоренностей с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.
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