Экономика
VSE42.RUКузбасские предприятия получили скидку в 25% на перевозку угля
В РЖД сделали скидку угольщикам, отгружающим полезные ископаемые. Как сообщили в компании, цены на перевозки топлива были снижены после достижения договоренностей с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.
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Угольщики Кузбасса получили максимальную скидку на перевозку угля
Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:41
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Кино
Вышел трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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Снайперы ЗВО поразили мишени размером с монету на расстоянии 800 м
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.
Киберспорт
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Valve выпустила обновление для Dota 2, которое заменило раздельный рейтинг игроков на основных ролях и ролях поддержки на общий MMR.
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В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
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Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Финансы
После старта торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на Россию в Сирии
Россия и Иран не являются целью турецких военных в Сирии.
Энергетика
Искатели. Что за новая вакансия открылась в Пентагоне
"Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем, массивами данных коммерческой промышленности", – цитирует сообщение агентства RT.
Происшествия
Мужчину, похитившего школьницу в Иркутске, поместили в психбольницу
Мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, похитил 9-летнюю девочку и силой затолкал её в салон автомобиля.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
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Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.