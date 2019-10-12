В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:4.

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