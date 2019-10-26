Хоккей
RT на русскомКузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0). Кузнецов, оформивший дубль в поединке с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), стал вторым. Третьей звездой игрового дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
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В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
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UFC и USADA не отстраняли Диаса от боя с Масвидалем
UFC и USADA собирают данные о допинг-тесте полусредневеса промоушена Нейта Диаса.
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«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
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Армия и оружие
Комплексы С-400 перебросили в Сербию для проведения маневров
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За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро.
Фигурное катание
Твиттер: финская чемпионка завидует российским фигуристкам
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
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В России за полцены продают путевки в Турцию
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Музыка
Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».