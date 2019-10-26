Хоккей

RT на русскомRT на русскомКузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0). Кузнецов, оформивший дубль в поединке с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б), стал вторым. Третьей звездой игрового дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
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