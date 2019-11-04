Хоккей
Спорт-ЭкспрессКузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
Первой звездой дня в НХЛ признан форвард «Вашингтона» Якуб Врана, информирует сайт НХЛ.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные
Российская газета 04:45
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Экономика
Экономист назвал негативные последствия списания долгов россиян по микрозаймам
Экономист Константин Селянин заявил, что государство не может взять на себя ответственность за списание всех долгов россиян перед микрофинансовыми организациями.
Аргументы недели 03:42
Общество
ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях
Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.
Коммерсантъ 04:28
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество
Огромные грибы выросли на вагоне украинского поезда
В соцсетях появился снимок из украинского пассажирского поезда, на котором выросли огромные грибы на длинных ножках.
РЕН ТВ 04:32
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Политика
Украинские военные жалуются на качество питания в армии
Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Общество
Крупнейшему производителю воды «Нарзан» угрожают банкротством
Один из подрядчиков акционерного общества "Нарзан" заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом.
РИА Новости 04:02
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Энергетика
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ
По оперативным данным компании «Укртрансгаз» Украина с 1 ноября 2019 года начала отбор газа из своих подземных газовых хранилищ (ПХГ).
Украина.ру вчера в 05:59
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Происшествия
В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде
Известия вчера в 19:50
Общество
Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме
АМИТЕЛ вчера в 23:01