Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги. "Вашингтон" в понедельник на своем льду уступил по буллитам "Аризоне Койотис" со счетом 3:4. Кузнецов забросил две шайбы и был признан первой звездой матча.

Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

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