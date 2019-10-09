Хоккей
REGNUMГол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3. В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу.
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«Вашингтон» — «Даллас» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча с голами Кузнецова и Радулова
Sport24.ruвчера в 23:11
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ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии в Ленобласти
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