Хоккей

REGNUMREGNUMГол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3. В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу.
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Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне

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Кузнецов красиво вернулся после дисквалификации за кокаин, но Радулов был лучше

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Sportbox.RUвчера в 21:45

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«Вашингтон» — «Даллас» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча с голами Кузнецова и Радулова

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Радулов: никто не хочет стартовать в сезоне с четырёх поражений

Чемпионатвчера в 23:51

«Раз в год и палка стреляет». Кузнецов забил классный гол и шутит над собой

Спорт-Экспресс00:30
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Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

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Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
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Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
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Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу

Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
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Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка

Гости победили во встрече в овертайме со счетом 4:3. В составе «королей» гол забил Илья Ковальчук.
Sportbox.RU вчера в 23:50
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Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Гаджеты

Ремонтопригодность Samsung Galaxy Fold оценили в 2 балла из 10

MobiDevices вчера в 03:44
Экономика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Известия вчера в 22:36
Футбол

Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings вчера в 16:40
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 вчера в 05:00
Политика

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
РИА Новости вчера в 04:34
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи

REGNUM вчера в 16:29
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Политика

В Донбассе начинается разведение войск в Петровском и Золотом

ТАСС 06 октября в 17:06
Футбол

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru вчера в 08:19
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru вчера в 15:11
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Кино

Появился трейлер российского фильма «Спутник»

Газета.Ru 07 октября в 15:58
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Происшествия

ГИБДД ищет свидетелей смертельной аварии в Ленобласти

Сотрудники госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, произошедшей сегодня на 250-м километре автодороги Северная Магистральная, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:40
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