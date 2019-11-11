Хоккей
Sport24.ruКузнецов сделал дубль в матче с «Аризоной»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис». Игра проходит в Вашингтоне, после 54 минут счет 3:2 в пользу гостей. Кузнецов забил оба гола своей команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 10 ноября в 03:32
Происшествия
Заключенный под стражу экс-глава ЦСКА попытался сбежать из здания СКР
Заключенный под стражу экс-глава управления по работе с личным составом ЦСКА Михаил Барышев попытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР.
Газета.Ru вчера в 19:14
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Газета.Ru вчера в 22:58
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Политика
Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков
Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.
Sputnik Кыргызстан 01:45
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Общество
Премьер-министр Польши возмутился из-за сериала Netflix про войну
Моравецкий заявил, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего рейха, а не Польши: "Мало того, что карта неверна, но она еще и обманывает зрителей, заставляя их поверить, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и за совершение преступлений", — заявил премьер-министр Польши.
ИА REX вчера в 14:30
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом» травмой Криштиану
Metaratings вчера в 00:34
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту
Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 02:29
Общество
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта для завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
Политика
Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита
Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Взгляд.ру вчера в 20:16
Авто
В Китае представлен уникальный двухцветный Aurus
Актуальные Новости 00:09