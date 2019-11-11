Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис». Игра проходит в Вашингтоне, после 54 минут счет 3:2 в пользу гостей. Кузнецов забил оба гола своей команды.

Кузнецов сделал дубль в матче с «Аризоной»

Все про Спорт ру

Политика Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Армия и оружие Израиль уничтожил командира «Исламского джихада» Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Кино «Доктор Сон» провалился в первый день проката Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.

Происшествия Заключенный под стражу экс-глава ЦСКА попытался сбежать из здания СКР Заключенный под стражу экс-глава управления по работе с личным составом ЦСКА Михаил Барышев попытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Политика Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Общество Премьер-министр Польши возмутился из-за сериала Netflix про войну Моравецкий заявил, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего рейха, а не Польши: "Мало того, что карта неверна, но она еще и обманывает зрителей, заставляя их поверить, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и за совершение преступлений", — заявил премьер-министр Польши.

Происшествия У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Общество СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта для завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.