Хоккей
Спорт-ЭкспрессКузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
Первой звездой дня в НХЛ признан форвард «Вашингтона» Якуб Врана, информирует сайт НХЛ.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Наука
В Испании нашли ожерелье возрастом 39 тысяч лет
Российская газета 02 ноября в 02:38
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата
Кавказ Пост 02 ноября в 21:46
Общество
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Авто
В продаже появится Chevrolet Trailblazer, произведенный в Таиланде
Узбекистан импортировал из Таиланда партию автомобилей Chevrolet Trailblazer, сообщается на сайте компании.
Sputnik Узбекистан 01:49
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Общество
Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами
Известия вчера в 17:34
Шоу-бизнес
От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие
Вечерний курьер 02:55
Авто
«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили
В дилерских центрах марки и ранее действовали скидки на приобретение автомобилей Lada, но в ноябре ряд из условий изменились.
SpeedMe 00:48
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Экономика
WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика
США заявили о незаконной деятельности Китая в Южно-Китайском море
В документе госдепартамента о реализации стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе претензии Китая в Южно-Китайском море охарактеризованы как беспочвенные, незаконные и необоснованные.
Московский Комсомолец вчера в 23:04
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском вчера в 05:37
Общество
Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
ТАСС 03:11
Футбол
Молодежка «Крыльев Советов» победила «Рубин»
СитиТрафик вчера в 06:29
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»
«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».
RT на русском 01 ноября в 19:03
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Происшествия
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета вчера в 11:51