Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ признан форвард «Вашингтона» Якуб Врана, информирует сайт НХЛ.
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Кузнецов стал третьей звездой игрового дня

Чемпионат01:00

Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Спорт-Экспресс00:56

Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ, его одноклубник Врана — первой

Sport24.ru02:01

«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

ODDS.ruвчера в 10:38

Вашингтон - Калгари: прогноз Vladimir Ryndin 3 ноября 2019

Ставка TVвчера в 12:53

Кузнецов о пасах Вране: «Это мой хлеб с маслом. Сказал ему – нафиг эту оборону, забивай третий гол»

Sports.ru00:58

Кузнецов - третья звезда дня в НХЛ

Sport.ru02:30
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Происшествия

Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье

27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Наука

В Испании нашли ожерелье возрастом 39 тысяч лет

Российская газета 02 ноября в 02:38
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

Кавказ Пост 02 ноября в 21:46
Общество

Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании

Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Авто

В продаже появится Chevrolet Trailblazer, произведенный в Таиланде

Узбекистан импортировал из Таиланда партию автомобилей Chevrolet Trailblazer, сообщается на сайте компании.
Sputnik Узбекистан 01:49
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Общество

Принц Чарльз оказался в центре скандала с поддельными картинами

Известия вчера в 17:34
Шоу-бизнес

От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие

Вечерний курьер 02:55
Авто

«АвтоВАЗ» в ноябре объявил скидки на свои автомобили

В дилерских центрах марки и ранее действовали скидки на приобретение автомобилей Lada, но в ноябре ряд из условий изменились.
SpeedMe 00:48
Общество

Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством

Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Культура

Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»

Российская газета 03:45
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Экономика

WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика

США заявили о незаконной деятельности Китая в Южно-Китайском море

В документе госдепартамента о реализации стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе претензии Китая в Южно-Китайском море охарактеризованы как беспочвенные, незаконные и необоснованные.
Московский Комсомолец вчера в 23:04
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском вчера в 05:37
Общество

Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
ТАСС 03:11
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Футбол

Молодежка «Крыльев Советов» победила «Рубин»

СитиТрафик вчера в 06:29
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство первой ракеты «Ангара»

«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».
RT на русском 01 ноября в 19:03
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Газета.Ru 02:51
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Происшествия

Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета вчера в 11:51
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