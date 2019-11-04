Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Поединок в Вашингтоне завершился победой команды хозяев со счетом 4:2. Российский нападающий "Вашингтона" сделал две голевые передачи и вошел в тройку лучших игроков матча.

Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»

Армия и оружие Хуситы сообщили об отражении атак армии Йемена Атаки армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз отразили повстанцы движения «Ансар Алла» (хуситы).

Экономика IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Армия и оружие Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.

Политика Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Религия 4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.

Кино Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров» Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.

ЖКХ В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минстрой РФ предложение о том, что россиянам нужно дать право не платить за не соответствующие нормам коммунальные услуги.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Политика В Норвегии заявили о необходимости снятия санкций с России Председатель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик написала статью для газеты iFinnmark, в которой порассуждала об абсурдности антироссийских санкций.

Авто Назвали сроки премьеры возрождённого внедорожника Ford Bronco Новый внедорожник от компании Ford, для которого возродят название Bronco, приобретёт рамную конструкцию и неразрезные мосты.

Киберспорт Релиз Overwatch 2 может состояться осенью 2020 MrDeriv подтвердил, что Blizzard наметила дату релиза Overwatch 2 примерно на осень 2020 года.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН* В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Происшествия В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.

Политика Доводы из обращения по Метельскому переданы в ФСБ Генеральная прокуратура передала в ФСБ информацию по доводам из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении экс-депутатом Мосгордумы и секретарем московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.