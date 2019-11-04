Хоккей

РЕН ТВРЕН ТВКузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Поединок в Вашингтоне завершился победой команды хозяев со счетом 4:2. Российский нападающий "Вашингтона" сделал две голевые передачи и вошел в тройку лучших игроков матча.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Кузнецов стал третьей звездой игрового дня

Чемпионат01:00

Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Спорт-Экспресс00:56

Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ, его одноклубник Врана — первой

Sport24.ru02:01

«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

ODDS.ruвчера в 10:38

Вашингтон - Калгари: прогноз Vladimir Ryndin 3 ноября 2019

Ставка TVвчера в 12:53

Кузнецов о пасах Вране: «Это мой хлеб с маслом. Сказал ему – нафиг эту оборону, забивай третий гол»

Sports.ru00:58

Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ

Матч ТВ00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Армия и оружие

Хуситы сообщили об отражении атак армии Йемена

Атаки армии Йемена в провинциях Ходейда и Тааз отразили повстанцы движения «Ансар Алла» (хуситы).
News.ru вчера в 10:25
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

Коммерсантъ 06:06
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие

Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе

Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Lenta.ru 07:57
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
РИА Новости 07:19
Автоспорт

McLaren и Petrobras прекратили сотрудничество

F1news.ru 08:23
Религия

4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Кино

Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»

Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
ЖКХ

В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минстрой РФ предложение о том, что россиянам нужно дать право не платить за не соответствующие нормам коммунальные услуги.
ФАН 31 октября в 22:57
Футбол

«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ

"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:02
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

В Норвегии заявили о необходимости снятия санкций с России

Председатель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик написала статью для газеты iFinnmark, в которой порассуждала об абсурдности антироссийских санкций.
Московский Комсомолец 02 ноября в 23:58
Авто

Назвали сроки премьеры возрождённого внедорожника Ford Bronco

Новый внедорожник от компании Ford, для которого возродят название Bronco, приобретёт рамную конструкцию и неразрезные мосты.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 11:02
Киберспорт

Релиз Overwatch 2 может состояться осенью 2020

MrDeriv подтвердил, что Blizzard наметила дату релиза Overwatch 2 примерно на осень 2020 года.
CyberSport.ru 02 ноября в 16:09
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Происшествия

В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*

В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Происшествия

В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»

РИА Новости 08:33
Происшествия

В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина

Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.
News.ru 07:17
Политика

Доводы из обращения по Метельскому переданы в ФСБ

Генеральная прокуратура передала в ФСБ информацию по доводам из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении экс-депутатом Мосгордумы и секретарем московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей.
Газета.Ru 08:44
Космос

Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Происшествия

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Известия 06:18
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Здоровье

Лекции о лечении различных заболеваний пройдут в поликлиниках

Лекции и занятия, посвященные профилактике и лечению различных заболеваний, традиционно пройдут в столичных поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное