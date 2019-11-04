Хоккей
РЕН ТВКузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз". Поединок в Вашингтоне завершился победой команды хозяев со счетом 4:2. Российский нападающий "Вашингтона" сделал две голевые передачи и вошел в тройку лучших игроков матча.
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