"Автоматическое предоставление российского гражданства детям, рожденным в семьях, в которых кто-то из родителей является иностранцем, станет хорошей гарантией защиты прав, прежде всего, детей, а также института семьи", - заявила РИА Новости сенатор.
В ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, глава внешнеполитического ведомства заявил, что в России хотят реализовать шаг, касающийся гражданства детей в смешанных браках.
"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - заявили в военном ведомстве.
Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.
По словам главы принадлежащей VK соцсети «ВКонтакте» Марины Красновой, ежедневная аудитория платформы составляет более 40 млн человек, этот показатель достигнут за счет совмещения видеоресурсов «ВКонтакте», «Одноклассников» и других продуктов компании VK.