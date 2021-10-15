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Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство РФ детям от смешанных браков

"Автоматическое предоставление российского гражданства детям, рожденным в семьях, в которых кто-то из родителей является иностранцем, станет хорошей гарантией защиты прав, прежде всего, детей, а также института семьи", - заявила РИА Новости сенатор.
РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дети, которые родились в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство независимо от страны рождения.
RT на русском
В ходе выступления на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, глава внешнеполитического ведомства заявил, что в России хотят реализовать шаг, касающийся гражданства детей в смешанных браках.
RT на русском
С июля 2020 года в России упрощены условия получения гражданства: иностранцам было разрешено не отказываться от гражданства другой страны при постоянном проживании в России.
РБК

Подробнее о событии

Кузнецова поддержала инициативу о гражданстве для детей от смешанных браков
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