Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%. Эту систему нужно реформировать, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 220

Общество Столичная полиция задержала еще двух активисток В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову. 28

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество В Вашингтоне введен комендантский час О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter. 165

Здоровье Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры Прокуратурой Белгородской области внесено представление заместителю губернатора области за выплаты по коронавирусу медицинским работникам, сообщает ведомство в понедельник, 1 июня. 13

Общество Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 650

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K