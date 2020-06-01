Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки

Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%. Эту систему нужно реформировать, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
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Кузнецова предложила Путину провести реформу органов опеки

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В РПЦ поддержали предложение о реформе системы органов опеки

РИА Новости09:35

Детский омбудсмен выступила за реформу системы органов опеки

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала работу органов опеки и попечительства

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Детский омбудсмен предложила реформировать систему органов опеки

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Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки

Газета.Ru07:58

Кузнецова сообщила Путину о росте числа жалоб на работу органов опеки

RT на русском07:52
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В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
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Общество

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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Общество

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О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
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Авто

На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
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Здоровье

В Ивановской области осталось сто свободных коронавирусных коек

Свободных коек для коронавирусных больных осталось 100.
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Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

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Путин провел телефонный разговор с Трампом

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Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
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Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
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Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором

Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
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Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ

На следующем этапе снятия коронавирусных ограничений подмосковные власти могут открыть торговые центры.
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Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
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Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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