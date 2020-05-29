Общество
ИзвестияКузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.РИА Новостивчера в 23:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ вчера в 14:42
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Игры
Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии
CyberSport.ru вчера в 23:06
Общество
МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
Армия и оружие
Россия ответит на ядерную угрозу США ракетами в Белоруссии
Несмотря на существующие сегодня разногласия между Россией и Белоруссией, Минск не откажется от размещения российских ракетных баз на своей территории.
Pravda.Ru вчера в 21:49
Гаджеты
AMD переносит Zen 3 на 2021 год
Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
Astera вчера в 10:22
Общество
В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19
Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:13
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
Хоккей
Фаворит драфта НХЛ-2020 Лафренье может начать сезон-20/21 в Европе
Фаворит драфта НХЛ-2020 Алексис Лафренье может начать следующий сезон в Европе.
Sports.ru 00:22
Армия и оружие
Американские военные спровоцировали Россию на удар С-400 с авиабазы «Хмеймим»
ВКС России устроили американскому военному самолёту Boeing P-8A Poseidon жёсткий перехват из-за того, что последний нарушил работу радаров и систем российских систем противовоздушной обороны С-400, расположенных на авиабазе «Хмеймим», предположительно, постановкой помех из восточной части Средиземного моря.
Avia.pro вчера в 11:14
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Наука
Как изучение редких болезней помогает искать вакцину от COVID
Идентификация антител против коронавирусов у лиц с дерматомиозитом не обязательно означает, что вирус вызывает заболевание.
Ридус вчера в 09:54
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Наука
Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
Rusargument 27 мая в 20:05
Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru вчера в 08:11
Футбол
Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini
Как сообщается в Twitter-аккаунте Footballogue, 20-летний страж ворот "парижан" не пострадал, но разбил свой Lamborghini.
Газета.Ru 01:47
Политика
Российский посол рассказал, как КНДР избежала эпидемии коронавируса
Северная Корая благодаря строгим карантинным мерам не допустила проникновения коронавируса на свою территорию, что делает ее практически единственным государством, избежавшим эпидемии, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Взгляд.ру 02:11
Футбол
«Байер» уверенно победит «Фрайбург» в матче 29-го тура Бундеслиги
Первый матч 29-го тура Бундеслиги «Фрайбург» - «Байер» пройдет 29 мая на арене «Шварцвальд» в Фрайбурге и начнется в 21:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 11:46
Наука
Учёные из США создали лекарство от кокаиновой зависимости
Молекулярные биологи из США разработали лекарство от кокаиновой зависимости. По их словам, оно лишено тяжёлых побочных эффектов.
News.ru вчера в 15:44
Кино
Синий еж в фаворе: у фильма «Соник в кино» появится продолжение
Телепрограмма 01:13
Футбол
Экс-президент «Барселоны» считает, что при переходе Неймара с игроком надо подписывать сразу два контракта
Неймара снова бы купил, он второй лучший игрок в мире после Месси.
Матч ТВ вчера в 22:28
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Футбол
АПЛ объявила о возобновлении сезона с 17 июня
На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.
Sports.ru вчера в 13:12
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
Хоккей
Овечкин и Пастрняк выиграли «Морис Ришар Трофи»
НХЛ официально вручила Морис Ришар Трофи форварду Вашингтона Александру Овечкину и нападающему Бостона Давиду Пастрняку.
Советский спорт 01:47
Игры
Анонсирована новая игра по «Звездным войнам»
CyberSport.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Политика
Минздрав Украин изменит стратегию на вторую волну COVID-19
Министерство здравоохранения Украины будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны пандемии, стремиться "не вводить тотальный карантин", сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 01:56