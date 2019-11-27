Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортКузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встречи Кузяев и Ракицкий получили по желтой карточке, из-за чего им придется пропустить поединок с Бенфикой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ракицкий пропустит матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс14:42

Ракицкий и Кузяев не сыграют с «Бенфикой» из-за перебора желтых карточек

Sports.ru14:57

Кузяев и Ракицкий пропустят матч с «Бенфикой» из-за перебора жёлтых карточек

Чемпионат15:32

Кузяев и Ракицкий пропустят матч с «Бенфикой» из-за перебора желтых карточек

Sport24.ru15:13

Ракицкий пропустит матч с «Бенфикой» из-за перебора желтых карточек

Metaratings15:35

Ракицкий и Кузяев не помогут «Зениту» в матче с «Бенфикой»

Sportbox.RU15:48

Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»

Советский спорт15:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Происшествия

С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете

РБК 15:09
Футбол

Малком заявил, что не сталкивался с расизмом в России

Бразильский футболист «Зенита» опроверг информацию, согласно которой его оскорбляли в России на расовой почве.
Metaratings 15:33
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:50
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Политика

Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
РИА Новости 13:10
Политика

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском 12:47
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Общество

«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Украина.ру 06:52
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

RT на русском 08:51
Здоровье

Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса

Употребление снюса, табачного продукта для рассасывания, вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Российская газета 11:56
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
BFM.ru 09:28
Общество

Путин простился с Людмилой Вербицкой в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой 27 ноября.
Gazeta.SPb 06:32
Кино

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

РИА Новости 05:10
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Дни24 07:37
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Политика

На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
RT на русском 14:32
Общество

Поезд с душем и без хлопающих дверей отправится в РФ в первый рейс

ПРАЙМ вчера в 16:15
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Woman.ru вчера в 10:01
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru 15:08
Технологии

Valve заявила о прекращении производства Steam Controller

3DNews 15:39
Шоу-бизнес

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

Телеканал 360° 08:53
Футбол

Шотландия может заменить Россию на Евро-2020

В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
ProstoProSport вчера в 06:25
Гаджеты

Какие скидки на гаджеты будут в «чёрную пятницу» и что покупать

Маркетплейс Беру вместе с экспертом категории «Электроника» Виктором Поповым рассказал, какие гаджеты выгоднее всего покупать в «чёрную пятницу», сообщает пресс-служба Яндекс.Маркета.
Сергиевские Куранты 25 ноября в 08:39
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк 09:33
Общество

Обязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:28
Наука

Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары

АМИТЕЛ вчера в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное