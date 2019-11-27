Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортКузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встречи Кузяев и Ракицкий получили по желтой карточке, из-за чего им придется пропустить поединок с Бенфикой.
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