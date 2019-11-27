Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встречи Кузяев и Ракицкий получили по желтой карточке, из-за чего им придется пропустить поединок с Бенфикой.

Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»

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