Лига чемпионов
Советский спортКузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
|16′
|29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
|42′
|43′
Марсал
|44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
|57′
|58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
|74′
|74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
|81′
|83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|83′
Магомед Оздоев
|84′
Ярослав Ракицкий
|89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
|90′+2′
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|5
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|17
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
5
Барриос
27
Оздоев
18
Жирков
22
Дзюба
21
Ерохин
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
19
Гуири
5
Денайер
28
Коне
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
36
Шерки
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встречи Кузяев и Ракицкий получили по желтой карточке, из-за чего им придется пропустить поединок с Бенфикой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:40, Ашберн
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Газета.Ru 15:08
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Российская газета 04:26
Политика
Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду
Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Вечерняя Москва 09:34
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей
Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с ранее работавшей дворником жительницы Воскресенска Светланы Бодровой.
Известия 19:55
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ 05:42
Здоровье
Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ
Депутаты от партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили запретить рекламу лекарственных препаратов в теле— и радиопрограммах.
Рамблер 03:20
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Экономика
2 школы и 8 детских садов сдадут до конца года в Алтайском крае
Алтайская правда вчера в 23:56
Наука
Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары
АМИТЕЛ вчера в 03:49
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 25 ноября в 02:13
Происшествия
В Техасе прогремел взрыв на химзаводе
На нефтехимическом заводе в Порт-Нечес, американский штат Техас, прогремел мощный взрыв.
Известия 03:37
Политика
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Газета.Ru 18:37
Общество
Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра
Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила представительница бизнесмена.
Коммерсантъ 07:18
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Lenta.ru 14:46
Общество
Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Панорама Ростова-на-Дону 07:25
Происшествия
В Иркутске у вербовщика ИГ из Таджикистана изъяли арсенал оружия
Иркутские следователи предъявили обвинение прибывшему из Таджикистана приверженцу террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в вербовке новых членов группировки, у него изъят арсенал оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Интерфакс 02:37
Наука
Ногохвостки возрастом 16 миллионов лет прокатились на муравье и термите
Крошечные членистоногие ногохвостки, жившие 16 миллионов лет назад, путешествовали на попутных муравьях или термитах, сообщается в BMC Evolutionary Biology.
N+1 02:00
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:28
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Авто
Самый дорогой тягач в мире продан на аукционе
Кастомный локомотив THOR 24 был продан за рекордные 13 400 000 долларов на аукционе в Саудовской Аравии.
Тарантас Ньюс 08:00
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 09:39
Наука
Китай запустит «искусственное солнце» уже в 2020 году
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 23:00
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
Культура
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Профиль вчера в 13:39
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
OvideO.ru 13:25
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM 19:45
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06