Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встречи Кузяев и Ракицкий получили по желтой карточке, из-за чего им придется пропустить поединок с Бенфикой.

Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»

Кино Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау» Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.

Политика Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.

Общество Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с ранее работавшей дворником жительницы Воскресенска Светланы Бодровой.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».

Здоровье Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ Депутаты от партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили запретить рекламу лекарственных препаратов в теле— и радиопрограммах.

Происшествия 200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Происшествия В Техасе прогремел взрыв на химзаводе На нефтехимическом заводе в Порт-Нечес, американский штат Техас, прогремел мощный взрыв.

Политика Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Общество Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила представительница бизнесмена.

Происшествия В Иркутске у вербовщика ИГ из Таджикистана изъяли арсенал оружия Иркутские следователи предъявили обвинение прибывшему из Таджикистана приверженцу террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в вербовке новых членов группировки, у него изъят арсенал оружия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Наука Ногохвостки возрастом 16 миллионов лет прокатились на муравье и термите Крошечные членистоногие ногохвостки, жившие 16 миллионов лет назад, путешествовали на попутных муравьях или термитах, сообщается в BMC Evolutionary Biology.

Общество Обязательную сертификацию лекарств отменили в России Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Происшествия Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.

Авто Самый дорогой тягач в мире продан на аукционе Кастомный локомотив THOR 24 был продан за рекордные 13 400 000 долларов на аукционе в Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".

Общество Казань признана лидером по качеству жизни в России Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.

Культура Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.

Армия и оружие Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16 На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.