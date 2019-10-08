Футбол
Спорт-ЭкспрессКузяев тренируется по индивидуальной программе
Сегодня команда проводит восстановительную тренировку. По индивидуальной программе работает хавбек Далер Кузяев. Защитник Мариу Фернандес, полузащитники Дмитрий Баринов и Владислав Игнатьев занимаются в тренажерном зале.
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Дзюба показал детям автобус сборной России и подарил билеты на матч с Шотландией
Sportbox.RUвчера в 11:48
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Кино
Съемки сериала о жизни певицы Юлии Началовой начались со скандала
Millionaire.ru 10:21
Шоу-бизнес
59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием
59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова официально зарегистрировали свои отношения осенью 2010 года.
Вокруг ТВ 03:44
Общество
Уткин хочет обсудить с Канделаки свою импотенцию
Экспресс газета 10:41
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки
Провокационными действия организаторов протестов в Москве перед выборами в Мосгордуму назвал замначальника главка по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
Вести.Ru 10:47
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Футбол
Федун: совет директоров не обсуждал нового тренера «Спартака»
Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун сообщил, что кандидатура нового главного тренера на нем не обсуждалась.
Газета.Ru 07:43
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Политика
Путин встретится с 19 новыми губернаторами 9 октября
Президент России Владимир Путин в среду, 9 октября, проведет встречу с 19 новыми губернаторами, сообщили в пресс-службе Кремля.
Народные новости 08:08
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Экономика
Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 09:45
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия
Пропавшая под Новый год петербургская школьница вернулась домой
МР7.ру вчера в 08:17
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт вчера в 23:59
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
На рейтинг города влияли два основных показателя: среднего размера зарплаты за первые шесть месяцев 2019 года, а также их соотношение к стоимости стандартного потребительского набора.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Армия и оружие
Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский сервис Tencent, который обладает правами на онлайн-трансляции НБА, также объявил о временной приостановке показа предсезонных матчей, сообщает CNBC.
Чемпионат 08:08
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
РИА Новости 09:13
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Амур.инфо вчера в 04:42
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Армия и оружие
На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе
7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
Lenta.ru 10:44
Экономика
Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы
Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 02:05