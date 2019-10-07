Футбол
Евро-футбол.руСборная России провела восстановительную тренировку
Футболисты сборной России в воскресенье провели восстановительную тренировку на базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба команды в Twitter. В занятии в тренажёрном зале принимали участие футболисты, которые играли в российской Премьер-лиге в субботу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
Sportbox.RU06 октября в 10:21
Фернандес, Игнатьев и Баринов занимаются отдельно от общей группы сборной России
Матч ТВвчера в 05:43
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:08, Ашберн
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Шоу-бизнес
Нейрохирург озвучил шансы Заворотнюк на выздоровление
Профессор-нейрохирург, доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края Павел Шнякин уверен, что, если у звезды сериала "Моя прекрасная няня" нашли глиобластому, то рассчитывать можно лишь на продление жизни, а не на исцеление.
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Даниле Беглецу
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Общество
СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам
В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили детали исков Главного управления МВД по Москве к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам, пишет «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Общество
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
Общество
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
Политика
Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области
Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию в России
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Происшествия
Под Белгородом водитель насмерть сбил мать с двумя детьми и скрылся
Неизвестный автомобиль сбил ехавших по дороге на велосипедах женщину и двух ее детей 11 и 12 лет. Велосипедисты погибли на месте.
Армия и оружие
Сенаторы США пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить законопроект по ограничительным мерам в отношении Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 8 миллионов абонентов
Оператор обратил внимание на то, что на данный момент в предложенной базе сообщается о данных 8 миллионов клиентов, но в конце второго квартала 2019 года к проводному интернету было подключено 2,5 абонентов.
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Гаджеты
Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске
В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Кино