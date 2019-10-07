Футбол

Нева СпортНева СпортКузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе

Россия — Шотландия
10 октября
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России по футболу и проводит подготовку по индивидуальной программе. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«День рождения Путина? Скромно приглашу президента на матч». Черчесов готов к битве с Шотландией

Sport24.ru07:20

Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная начала готовиться к Шотландии

Спорт-Экспресс09:50

Сборная России проводит восстановительную тренировку в Новогорске

Советский спорт06:06

Вызов Соболева и Гилерме против манекенов. Фото с тренировки сборной России

Чемпионат10:17

Фернандес, Игнатьев и Баринов занимаются отдельно от общей группы сборной России

Матч ТВ05:43

Сборная России провела восстановительную тренировку

Евро-футбол.рувчера в 11:30

Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России

Sportbox.RUвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Фигурное катание

Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open

RT на русском 10:05
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru 18:42
Армия и оружие

Отвода техники не состоится: по Донбассу опять стреляют

Донецк в понедельник, 7 октября, вновь оказался под обстрелом.
Вести.Ru 13:55
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 04:13
Футбол

Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 18:05
Наука

В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07:42
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Коммерсантъ 18:07
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Армия и оружие

В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии

РИА Новости 17:20
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ 18:40
Политика

В США Путина поздравили надписью на небе

Lenta.ru 19:20
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Армия и оружие

Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Политика

В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране

Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Известия 07:44
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Политика

Кого вообще мы в депутаты выбираем: почему Юмашева час «беседовала» с ФБР?

Согласие депутата Юмашевой вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения лица, представляющего государство за рубежом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о допросе депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM 04:49
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM вчера в 08:56
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие

Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии

Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
РИА Новости 18:30
Политика

Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»

News.ru вчера в 10:53
Футбол

«МЮ» не собирается увольнять Сульшера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, несмотря на слухи о переговорах клуба с бывшим наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
ProstoProSport 17:03
Гаджеты

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Космос

Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе

Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.
AstroNews.ru 12:44
Экономика

Россиян заставят больше платить за электричество

Чтобы урегулировать ситуацию, чиновники решили, что потребителей, которые постоянно используют меньше 60% мощности, обяжут платить больше, поскольку их электроэнергию передадут другим россиянам.
Daily 05:18
Политика

В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина

«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное