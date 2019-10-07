Футбол
Нева СпортКузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России по футболу и проводит подготовку по индивидуальной программе. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».
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Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
Sportbox.RUвчера в 10:21
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В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Политика
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Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
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Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
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В США Путина поздравили надписью на небе
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Политика
В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране
Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Политика
Кого вообще мы в депутаты выбираем: почему Юмашева час «беседовала» с ФБР?
Согласие депутата Юмашевой вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения лица, представляющего государство за рубежом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о допросе депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка.
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
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Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
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Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
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Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
Футбол
«МЮ» не собирается увольнять Сульшера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер продолжит работу с командой, несмотря на слухи о переговорах клуба с бывшим наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.
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Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе
Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.
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Россиян заставят больше платить за электричество
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В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.