Футбол
Нева СпортКузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России по футболу и проводит подготовку по индивидуальной программе. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».
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Семенов, Кудряшов и Могилевец провели восстановительную тренировку в сборной России
Sportbox.RUвчера в 10:21
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Врач перечислил признаки рака на теле человека
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Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.
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МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
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Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
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Футбол
Интер — Ювентус 1:2
«Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
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Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
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Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 20:54
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Во время прохождения тестовых испытаний фотошпионами был замечен Talisman у кузове «универсал», и, судя по снимкам, изменения модели будут сведены к минимуму.
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Пожар в торговом центре в Баку локализовали
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В «Укртрансгазе» рассказали о запасах газа в ПХГ Украины
В компании «Укртрансгаз» рассказали о запасах газа в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ).
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Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
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Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
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Политика
США ввели санкции против 28 организаций из Китая
Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.
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В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения
В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Life.ru 20:08
Авто
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Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
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Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
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На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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