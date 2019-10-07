Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России по футболу и проводит подготовку по индивидуальной программе. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе

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