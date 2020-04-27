Экономика
ИА Красная ВеснаКвадратный метр вторичного жилья в России подешевел
Специалисты подсчитали, что с 1 апреля 2020 года в 52 городах России цена за квадратный метр вторичного жилья в среднем снизилась. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Якутске, Красноярске и Архангельске — здесь продавцы в среднем снизили цену на 4 и более процентов.
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Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции
Российская газета27 апреля в 08:32
Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции
Rambler News Service27 апреля в 08:03
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