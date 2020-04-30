Финансы
Вести.RuПрибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8% в годовом выражении до 120,5 миллиарда руб. против 226,6 миллиарда руб. в I квартале 2019 года. Пандемия COVID-19 вмешалась в планы банка, сообщает Сбербанк.
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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Постановление временно разрешает пивоварам производить определенный объем спиртосодержащих антисептиков, Причем, для получения разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину.
Республика Татарстан 04:18
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
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На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
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Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
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Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
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Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
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Опрос: большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии
Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов.
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В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
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На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов
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«Газпром» отказался эвакуировать протестующих вахтовиков
Несмотря на протестные действия работников вахтового поселка Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск», компания не намерена экстренно эвакуировать рабочих с объекта.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
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В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
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