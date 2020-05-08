Финансы
ИнтерфаксКвартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%
В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14,4% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 30 млрд рублей.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
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Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
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