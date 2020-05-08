Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКвартальная прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 14%

В I квартале 2020 года группа ВТБ снизила чистую прибыль по МСФО на 14,4% в годовом выражении, до 39,8 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали показатель на уровне 30 млрд рублей.
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ВТБ показал хороший результат, но рынок может это проигнорировать

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Прибыль ВТБ упала на 14%. Банк втрое увеличил объемы резервов

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COVID-19 сократил прибыль ВТБ

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