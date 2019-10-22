Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.

Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза

Политика Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Кино Роман Курцын вышел на «Большущую охоту» На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.

Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Путешествия Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено» Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

Общество В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.

Здоровье Монголия борется с онкологическим бедствием По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.

Политика Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Культура На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.

Общество Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Экономика Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).

Армия и оружие В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2» Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».

Гаджеты Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.

Фигурное катание Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.

Общество Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Политика Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада.

Происшествия Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года Специалисты издания 110km.ru взяли интервью и главы марки Skoda в России Яна Прохазка, который поделился информацией о специфике российского рынка, предпочтениях клиентов, а также новинках компании.

Политика Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате» В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».