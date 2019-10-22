Экономика
РосбалтКвартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза
Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 16:23, Вашингтон
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец 15:36
Кино
Роман Курцын вышел на «Большущую охоту»
На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.
Газета Metro 10:06
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Путешествия
Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено»
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.
Интерфакс 06:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Общество
В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам
В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.
Известия 10:13
Здоровье
Монголия борется с онкологическим бедствием
По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.
ИА АРД 20 октября в 21:51
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК 14:50
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост потребительской уверенности среднего класса
Индекс потребительской уверенности российского среднего класса увеличился в третьем квартале 2019 года с минус 21% до минус 16%, свидетельствуют итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу Сбербанка (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса).
РБК 16:15
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День 08:59
Гаджеты
Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS
В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Игромания.ру 20 октября в 15:36
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 11:12
Наука
Россияне намерены бороться с раком с помощью кремния
Rusargument вчера в 08:07
Фигурное катание
Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.
Нева Спорт 15:12
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 06:11
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Политика
Норвегия заявила об отсутствии угроз со стороны России
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, несмотря на сложности во взаимоотношениях между Москвой и странами Запада.
Lenta.ru 15:07
Происшествия
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании в Краснодарском крае
Журналист Глеб Пьяных заявил о своем задержании полицией на час для дачи объяснений из-за съемки репортажа в Краснодарском крае.
РБК 12:04
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Специалисты издания 110km.ru взяли интервью и главы марки Skoda в России Яна Прохазка, который поделился информацией о специфике российского рынка, предпочтениях клиентов, а также новинках компании.
32CARS.ru 02:01
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Газета.Ru 14:17
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости 07:19