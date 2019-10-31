Экономика
REGNUMКвартальная выручка Apple достигла рекордных $64 млрд
Выручка компании Apple за четвертый квартал финансового года, завершившегося в США 28 сентября, составила $64 млрд, что является рекордным для неё показателем. Об этом сообщается в опубликованной 30 октября отчётности компании. Рост выручки от продаж товаров и услуг компании составил 2%.
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Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
Экономика
«Транснефть» ликвидирует «дочку» на территории Томской области
Один из крупнейших налогоплательщиков Томской области работает на территории региона с 1972 года.
Общество
В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Политика
Рада установила уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение
Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы.
Кино
Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка.
Происшествия
В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой
Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту прорыва трубы во Фрунзенском районе города, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума
Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
Футбол
Шюррле и Тиль остались в запасе на матч против «Ростова»
Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» во главе с Доменико Тедеско и Валерием Карпиным огласили стартовые сочетания команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Армия и оружие
На Балтике и Дальнем Востоке задействовали РЛС «Подсолнух»
На Каспии, Балтике и Дальнем Востоке развернули загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух" РЛС способны контролировать надводное и воздушное пространство в радиусе 370 километров от места дислокации.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.