Экономика

REGNUMREGNUMКвартальная выручка Apple достигла рекордных $64 млрд

Выручка компании Apple за четвертый квартал финансового года, завершившегося в США 28 сентября, составила $64 млрд, что является рекордным для неё показателем. Об этом сообщается в опубликованной 30 октября отчётности компании. Рост выручки от продаж товаров и услуг компании составил 2%.
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Life.ruвчера в 20:20

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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
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REGNUM 02:19
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

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Российская газета 04:24
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Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы.
ТАСС 11:46
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Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России

Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка.
Lenta.ru 08:29
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В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой

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Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

News.ru вчера в 10:50
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия

Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 29 октября в 05:24
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
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Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
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Футбол

Шюррле и Тиль остались в запасе на матч против «Ростова»

Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» во главе с Доменико Тедеско и Валерием Карпиным огласили стартовые сочетания команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.
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Футбол

«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»

Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
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Армия и оружие

На Балтике и Дальнем Востоке задействовали РЛС «Подсолнух»

На Каспии, Балтике и Дальнем Востоке развернули загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух" РЛС способны контролировать надводное и воздушное пространство в радиусе 370 километров от места дислокации.
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Политика

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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Вележева признала вину после скандала в самолете

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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
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