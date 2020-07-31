Экономика
RuNews24.ruКвартальная выручка Apple выросла на 11 %
Прибыль тоже выросла: в прошлом году она составила $10 миллиардов, в этом – $11,3 миллиарда. При этом компания не представила прогноз на последний квартал. Крупнейшим источником доходов корпорации стала выручка от продаж iPhone.
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
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