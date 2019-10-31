Экономика

РБКРБККвартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

Продажи iPhone упали на 9,2% в минувшем квартале. Несмотря на это, Apple удалось увеличивать выручку, следует из опубликованного 30 октября финансового отчета. По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
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Выручка Apple составила $64 млрд

Коммерсантъвчера в 23:54

Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

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Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

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Life.ruвчера в 20:20

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

ТАССвчера в 18:20

Apple сообщила о снижении доходов от продаж iPhone

Rambler News Serviceвчера в 17:35
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Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
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В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.
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Лавров назвал решение Дании по газопроводу ответственным подходом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2» является ответственным подходом и что данное решение продиктовано интересами Европы.
News.ru 07:09
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Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
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В Екатеринбурге отец избил двухлетнего сына, защитившего мать

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

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Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»

Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
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Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
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