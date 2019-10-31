Экономика
РБККвартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone
Продажи iPhone упали на 9,2% в минувшем квартале. Несмотря на это, Apple удалось увеличивать выручку, следует из опубликованного 30 октября финансового отчета. По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
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Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Политика
Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
Игры
Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam
Компания Valve провела обновление интерфейса библиотеки игр на ресурсе Steam, улучшив функциональность системы.
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Технологии
С 1 ноября в России вступят в силу новые законы, в том числе скандальные
С 1 ноября в России вступят в силу новые нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы жизни.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Здоровье
Рецептурные лекарства предложили сделать бесплатными для россиян
Лекарства, которые выписываются по рецепту, должно оплачивать государство, а не так, как сейчас, возмещать лишь 20% стоимости.
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах
Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
У самолёта Нетаньяху отказали тормоза
Тормоза отказали у нового борта № 1 премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
Наука
Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить
Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
Здоровье
Приморские врачи начнут пересаживать органы
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
Игры
Новые скриншоты PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении
Компания Nvidia в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовала три новых скриншота PC-версии Red Dead Redemption 2 в 4K-разрешении.
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев сократилась на 3,4%
Чистая прибыль Сбербанка по России по российским стандартам бухгалтерского учета в январе—сентябре 2019 года сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.
Общество
Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники
Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Происшествия