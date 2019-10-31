Экономика
РБККвартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone
Продажи iPhone упали на 9,2% в минувшем квартале. Несмотря на это, Apple удалось увеличивать выручку, следует из опубликованного 30 октября финансового отчета. По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
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Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Газета.Ru 03:19
Политика
Меркель и Зеленский обсудили разведение войск в Донбассе
Стороны обсудили вопрос разведения сил в Донбассе, подготовку к саммиту «нормандской четверки» и вопрос сохранения транзита российского газа через Украину.
ФАН 03:26
Футбол
«Мы играли с Роналду на одной позиции. Он советовался». Белорус, который застал Криша в Португалии, Мальдини в «Милане» и Конте в «Бари»
Каким был Роналду до «МЮ», и кто был талантливее него в тот момент в «Спортинге»
Матч ТВ 02:10
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык «клоачным»
В своем посте Гусейнов возмутился тем, что в московских киосках почти невозможно найти прессу на других языках, кроме русского, который он назвал "убогим клоачным".
Московский Комсомолец 29 октября в 11:38
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Российская газета 02:47
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
РИА Новости 05:37
Кино
Создатели «Игры престолов» могли рассказать о происхождении джедаев
У создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса была амбициозная задача - вывести сагу "Звездные войны" на совершенно новый уровень, полностью ликвидировав ее "зависимость" от истории семейства Скайуокеров.
Kinonews.ru 04:12
Футбол
Евсеев ушел в раздевалку «Уфы», не дождавшись окончания матча с ЦСКА
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку своей команды за минуту до окончания матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1). Случилось это сразу после гола полузащитника армейцев Яка Бийола на 92-й минуте.
Спорт-Экспресс вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Ростовской области полицейский ранил подростка
При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
РБК 04:58
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Известия вчера в 19:26
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Общество
Большинство россиян считает важным День народного единства
Почти 70% россиян считают, что важно отмечать День народного единства 4 ноября.
Российская газета 04:24
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Муж Вележевой объяснил её дебош на борту действием снотворного
Супруг актрисы Лидии Вележевой актёр Алексей Гуськов заявил, что причиной неадекватного поведения его жены в самолёте стало действие снотворного.
News.ru вчера в 11:52
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал «зловещее лицо» в космосе
Космический телескоп «Хаббл» сделал необычный снимок, в котором различимы очертания человеческого, но «зловещего» лица.
ТК Звезда 29 октября в 21:06
Общество
Стало известно, когда потеплеет в Москве
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что плюсовая температура вернётся в столицу в пятницу, 1 ноября.
RT на русском 04:32
Происшествия
В Пермском отделении «Мемориала» прошли обыски
Краевое Минприроды оштрафовало «Мемориал» на 200 тысяч рублей, а руководителя его пермского отделения Роберта Латыпова — на 50 тысяч рублей.
Говорит Москва 04:49
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
В последний день октября 2015 года Airbus 321, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван террористами над Синайским полуостровом.
Российская газета 02:37